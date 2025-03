Red Hocks Kaufering wollen München in die 2. Liga schießen

Mit 4:3 endete das erste Aufeinandertreffen um den Klassenerhalt in der Floorball-Bundesliga zwischen den Red Hocks Kaufering und dem FBC München zugunsten des Teams vom Lech. Am Samstag will Kaufering ab 19 Uhr den Sack in der Serie „Best-of-three“ zumachen und München in die 2. Liga schicken.

Spielort ist der Bildungscampus Riem in der Paul-Wassermann-Straße 16. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Serie vorzeitig beenden können“, sagt Angreifer John Blümke. Sollte allerdings München die Oberhand behalten, käme es Sonntag ab 16 Uhr zum Entscheidungsspiel. Gewinnt Kaufering diese Serie, wären die Red Hocks dem Gevatter Abstieg aber auch nur vorläufig von der Schippe gesprungen. Der Sieger des Duells spielt anschließend eine weitere Relegationsrunde gegen einen Zweitligisten.

Reserve der Red Hocks Kaufering kämpft in München um die süddeutsche Meisterschaft

Die Reserve der Red Hocks möchte derweil nach dem Titel in der Floorball-Regionalliga Bayern auch den bei der süddeutschen Meisterschaft verteidigen. Mit drei Reihen kann das Team von Trainer Tom Richardon antreten. Spielort ist ebenfalls der Bildungscampus Riem. Im Halbfinale heißt der Gegner zunächst Calw. Die Baden-Württemberger haben in ihrer Regionalliga Rang zwei belegt. Im anderen Halbfinale treffen FBC München II und Konstanz aufeinander. Am Sonntag geht es dann je nach Ausgang des Halbfinals für die Reserve der Kauferinger um Platz drei oder den Titel. (AZ)