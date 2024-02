Floorball

vor 18 Min.

Red Hocks Kaufering wollen weiter Selbstvertrauen tanken

Plus Für die Red Hocks Kaufering steht in der Floorball-Bundesliga ein Doppelspieltag an. Beide Gegner sind für die Kauferinger besonders interessant.

Von Christina Böltl Artikel anhören Shape

Nach einer eher schwachen Saison gehen die Red Hocks diese Saison als sicheres Schlusslicht der Floorball-Bundesliga in die Play-downs. Auf zwei mögliche Gegner im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Kauferinger am Wochenende. Am Samstag (ab 17 Uhr) spielen sie daheim gegen den aktuell Achtplatzierten Unihockey Igels Dresden, am Sonntag (16 Uhr) steht das Auswärtsspiel in Wernigerode an.

Für die Kauferinger seien die beiden Spiele eine gute Chance, die eigene Spielführung und Spielphilosophie gegen die beiden möglichen Play-down-Gegner zu testen, meint Co-Trainer Christoph Huber. Am liebsten will er am Wochenende volle sechs Punkte holen und mit einem guten Gefühl in den Abstiegskampf gehen. Angesichts der sehr guten Leistung gegen Chemnitz zuletzt, die den Red Hocks einen 5:3-Sieg bescherte, dürfte es nicht an Selbstvertrauen mangeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .