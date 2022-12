Red Hocks Kaufering wollen zu Hause gegen Berlin nachlegen

Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering erwarten am Samstag Berlin. Die Gäste haben zwei Top-Spieler in ihren Reihen.

Am Samstag, 3. Dezember, um 16 Uhr gastieren die Berlin Rockets im Kauferinger Sportzentrum. Dann wollen die Floorballer der Red Hocks Kaufering nächste wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten in der 1. Bundesliga holen.

Die Gäste aus der Bundeshauptstadt spielen bisher eine starke Saison und rangieren mit 17 Punkten aus zehn Spielen auf Platz 5 der Tabelle. Zwei Ränge dahinter befinden sich mit zwölf Punkten die Red Hocks Kaufering, die drei der letzten vier Ligaspiele für sich entscheiden konnten.

Berlin lässt mit seinen Ergebnissen aufhorchen

Aber auch die Berliner befinden sich in glänzender Form, sie siegten am vergangenen Spieltag zu Hause gegen Wernigerode mit 8:7 nach Verlängerung und fuhren diese Saison auch schon Achtungserfolge in Hamburg und gegen den Tabellenführer aus Leipzig ein.

35 Bilder Die Red Hocks Kaufering lassen im Pokal nichts anbrennen Foto: Thorsten Jordan

Vor allem das Stürmerduo Vincent Jordan/Janne Makkonen harmoniert prächtig miteinander. Der deutsche Nationalspieler Jordan erzielte bereits 34 Scorerpunkte in neun Spielen. Nur sein Mitspieler und Ligatopscorer Makkonen hat mehr Punkte. Der Finne schoss in zehn Spielen unglaubliche 25 Tore und bereitete weitere 20 Treffer vor.

Kaufering muss den Topscorer in den Griff bekommen

Auf diese beiden sollten die Kauferinger also besonders Acht geben, findet auch Kapitän Marco Keß. „Dass Jordan und Makkonen im Zusammenspiel brandgefährlich sind, wissen wir nicht erst seit dieser Saison. Diese beiden haben auch letzte Spielzeit schon stark miteinander brilliert. Das Duo ganz aus dem Spiel zu nehmen, ist kaum möglich, wie vergangene Aufeinandertreffen gezeigt haben. Aber wenn wir sie in den Griff kriegen, gemeinsam diszipliniert und kompromisslos verteidigen, haben wir gute Chancen, das Spielfeld als Sieger zu verlassen.“

Die Mannen um Keß müssen länger auf Raphael Heinzelmann verzichten, der sich beim Spiel in Hamburg am Fuß verletzt hat. Im Kader sollten dafür wieder Benedikt Richardon und Christian Brücklmayr stehen. (AZ)