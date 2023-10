Floorball

14:17 Uhr

Red Hocks Kaufering zeigen Fortschritte, aber zum Sieg reicht es nicht

Die Red Hocks Kaufering (rote Trikots) mussten sich in Bonn und Hamburg geschlagen geben. Trainer Daniel Nustedt sieht aber Fortschritte bei seinem Team.

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering warten in der laufenden Bundesliga-Saison weiter auf den ersten Sieg. In Bonn war das Team bereits auf einem guten Weg.

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering kommen vom letzten Platz in der Bundesliga nicht weg. Trotz guter Phasen bei den Spielen in Bonn und Hamburg reichte es nicht für den ersten Sieg. Trainer Daniel Nustedt sieht als Ursache vor allem eine Schwäche seiner Mannschaft.

Die Vorzeichen für den Doppelspieltag in Bonn und Hamburg waren nicht gut für die Kauferinger. „Wir hatten wegen Krankheit einige Ausfälle und konnten nur mit einem kleinen Kader antreten“, sagte Coach Daniel Nustedt nach den Partien. Gerade mal zwölf Feldspieler und ein Torhüter standen ihm zur Verfügung. „Aber die, die gespielt haben, haben alles gegeben“, will er der Rumpftruppe in Sachen Einsatz und Kampfgeist nichts absprechen.

