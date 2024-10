Red Hocks misslingt der Start in die Regionalliga-Saison

Eine herbe 7:3-Pleite hinnehmen mussten die Red Hocks Kaufering II zum Saisonauftakt in der Floorball-Regionalliga, wo man in der vergangenen Spielzeit noch ungeschlagen die Meisterschaft geholt hatte. Vor allem im Defensivverhalten offenbarten die Roten gegen den SV Nordheim ungewohnt große Lücken.

„Wir wollten uns an die Punkte halten, die wir im Training ausgearbeitet haben und unsere Stärken ausspielen – kompakte Defensive und kreatives, schnelles Offensivspiel“, sagte Verteidiger Jonas Rubenwolf. Das klappte im ersten Drittel phasenweise ganz ordentlich: Die Red Hocks waren spielbestimmend und gingen durch Tom Zöllner in Führung (7.). Weitere Chancen ließen die Kauferinger aus, stattdessen drehte Nordheim das Spiel und ging mit einem 2:1 in die erste Pause. Im zweiten Drittel leisteten sich die Kauferinger einfache Ballverluste im Angriff, verloren viele Zweikämpfe und zeigten sich nachlässig in der Abwehr. So war das 2:2 (wieder Tom Zöllner, 24.) nur eine positive Momentaufnahme - mit einem 2:4-Rückstand ging es ins letzte Drittel. Es bot sich ein ähnliches Bild: Kaufering tat sich schwer, Chancen herauszuspielen, die Gastgeber dagegen verteidigten aggressiv, aber fair, hatten die Partie im Griff und führten bald 7:2. Das 7:3 durch Lukas Wexenberger war lediglich noch Ergebniskosmetik.

Bei den Red Hocks heißt es nun, vor allem die Baustellen in den Bereichen Physis und Zusammenspiel schleunigst zu bearbeiten. Am Samstag, 5. Oktober, geht es für die Mannschaft von Trainer Richardon in Memmingen (15.45 Uhr) gegen die Lumberjacks Rohrdorf, die ihr Auftaktspiel mit 8:4 gegen Liganeuling Wikinger München gewonnen haben. (AZ)