Die Red Hocks Kaufering müssen weiter zittern: In der ersten Play-down-Runde der 1. Bundesliga Floorball unterliegt das Team von Trainer Daniel Nuestedt gegen Schenefeld. Nach dem Auftaktsieg zu Hause unterlagen die Kauferinger in Schenefeld mit 4:6 und 3:5. Damit geht es für die Kauferinger in die zweite Runde, Gegner ist dann München.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schenefeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis