Da erzielen die Red Hocks auswärts acht Treffer - und müssen doch mit leeren Händen die Heimreise antreten. Ein völlig verkorkstes zweites Drittel sorgte am Ende für die 8:10-Niederlage der Kauferinger in Berlin. In der Floorball-Bundesliga sind die Red Hocks damit wieder auf den letzten Tabellenplatz gerutscht.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis