U17 der Red Hocks Kaufering fährt zur deutschen Meisterschaft

Der Floorball-Nachwuchs der Red Hocks Kaufering qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft. Das Team wirft einen favorisierten Gegner aus dem Turnier.

Nicht immer war die U17 der Red Hocks Kaufering bei der südostdeutschen Meisterschaft in Dessau an ihrer Leistungsgrenze. Das Wichtigste aber: In den entscheidenden Momenten schossen die Kauferinger die Tore und dürfen deshalb am 10. Juni bei der deutschen Meisterschaft in Potsdam starten. Fast hätte es sogar mit dem regionalen Meistertitel geklappt.

Die Vorfreude auf die Spiele war hoch, doch nach dem Anpfiff des ersten Spiels gegen den SC DHfK Leipzig war davon kaum noch etwas zu spüren. Ein verschlafenes erstes Drittel ließ einen Pausenstand von 1:3 auf der Anzeigetafel stehen. Die Ansprache der Trainer zeigte Wirkung und das Team begegnete dem DHfK fortan auf Augenhöhe. Hoffnung machte Jonathan Krevets 2:3, doch prompt folgte die Antwort mit dem 4:2. Das Spiel blieb zwar halbwegs ausgeglichen, weil die Red Hocks ihre Torchancen aber nicht verwerteten, verloren sie.

Klarer Sieg trotz Fehlern für Red Hocks Kaufering

Damit stieg der Druck, denn von den sechs besten Teams aus Süd- und Ostdeutschland qualifizierten sich nur drei für die deutsche Meisterschaft. Im zweiten Gruppenspiel stimmte das Ergebnis: Gegen die Lumberjacks Rohrdorf lief es ähnlich wie in den Ligaspielen der abgelaufenen Saison. Der Endstand von 11:0 aus Sicht der Red Hocks spiegelte allerdings nicht die Leistung der Mannschaft wider. "Zu viele Einzelaktionen und individuelle Fehler" machte das Trainerteam um Bernhard Wagner aus. Doch mit dem Sieg war die Teilnahme am Halbfinale, wo es gegen den dominierenden FC Stern aus München ging, sicher.

Bei dem 7:2-Halbfinalsieg waren Spielfreude und eine zusammengewachsene Mannschaft zu erkennen. Und mit dem Einzug ins Finale war auch die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft eingetütet." Als wären wir am Sonntag mit einem ganz anderen Team angetreten", lautete das Fazit der Kauferinger Trainer.

Gegen einen starken PSV Dessau konnten die Lechstädter dann allerdings kaum bestehen. Über weite Strecken hielten die Red Hocks Kaufering zwar mit, brachten sich durch unnötige Strafen und Strafstöße aber immer weiter ins Hintertreffen und verloren 2:7. Das Ergebnis fiel aus Kauferinger Sicht etwas zu hoch aus. (AZ)

