Floorball

vor 33 Min.

Vor den Red Hocks Kaufering liegt in der Floorball-Bundesliga viel Arbeit

Plus Den Kauferinger Floorballern misslingt der Start in die Bundesliga. Gegen MFBC Leipzig gibt es gute Ansätze, doch das reicht nicht aus. Die Neuzugänge treffen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Für Kauferings Trainer Markus Heinzelmann war es ein Wechselbad der Gefühle: Seine Mannschaft zeigte zum Auftakt in die Floorball-Bundesliga gegen den MFBC Leipzig immer wieder gute Momente, am Ende waren es aber zu wenig. So gab es schließlich eine deutliche 2:8-Niederlage – aber auch Grund zur Hoffnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

