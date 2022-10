Wichtiger Heimsieg für Kaufering in der Floorball-Bundesliga

Plus Gegen den Aufsteiger aus Dresden haben die Kauferinger Floorballer lange Probleme. Im letzten Drittel platzt der Knoten bei den Red Hocks.

Es hört sich nach einem sicheren Sieg an: Mit 7:2 gewinnen die Red Hocks Kaufering in der Floorball-Bundesliga gegen die Unihockey Igels Dresden. Das war es aber nicht – im Gegenteil: Vor dem letzten Drittel lagen die Kauferinger noch zurück, dann aber klappte endlich auch das Toreschießen.