Zwei Kauferinger Floorballer siegen mit der Landesauswahl

Bei der U17-Sommer-Trophy im Floorball setzt sich die Süd-Auswahl durch. Mit im Team sind auch zwei Floorballer der Red Hocks Kaufering.

Die beiden Floorballtalente Tom Zöllner und Jonathan Krevet der Red Hocks Kaufering haben mit dem U17-Landeskader die Sommer-Trophy in Chemnitz gewonnen. Beim Kräftemessen der deutschen Regionalauswahlen sicherte sich der Süden mit vier Siegen in vier Partien, davon drei nach regulärer Spielzeit, den Titel.

Nach einem 10:2 gegen den späteren Zweiten, die Nord-Auswahl, folgten noch ein etwas kniffligeres 8:4 gegen den Osten, ein 3:0 gegen das hoch gehandelte Team Sachsen-Anhalt und ein 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen den diesmal abgeschlagenen vormaligen Titelträger, den Westen. Krevet, zuvor zweimal ins All-Star-Team berufen, musste seine Einsatzzeit diesmal aufgrund einer Blessur etwas reduzieren. „Er löste aber einige Schlüsselsituationen stark“, lobt Bernhard Wagner, sein Vereinstrainer bei der U17 der Red Hocks. Der Kauferinger kam auf ein Tor und zwei Vorlagen.

Für die Kauferinger steht demnächst die deutsche Meisterschaft an

Zöllner, er wohnt in Schwifting, kam diesmal als Angreifer der dritten Reihe zum Zug. „Er hat da viel Energie reingebracht und unter anderem mit seinem Tor gegen den Norden bewiesen, was er drauf hat“, findet Wagner. Im Vereinstrikot geht es für die U17 der Red Hocks Ende Juni mit der deutschen Meisterschaft in München weiter. (AZ)

