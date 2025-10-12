Red Hocks Kaufering starten nach einem schwierigen ersten Drittel richtig durch

Als klarer Favorit waren die Red Hocks Kaufering in ihr drittes Saisonspiel in der 2. Bundesliga Floorball gestartet. Während die Gastgeber noch ungeschlagen waren, hatten die Gäste vom UHC Döbeln noch keinen Punkt auf ihrem Konto. Am Ende wurden die Kauferinger ihrer Rolle mit dem 10:2 auch gerecht, allerdings benötigten die „Roten vom Lech“ eine Anlaufphase.

Zwar bestimmten die Kauferinger von Beginn an die Partie, doch im Abschluss offenbarten sich große Schwächen. Wobei auch Döbelns Keeper immer wieder gute Reaktionen zeigte. Von den Gästen war wenig zu sehen, die meisten Chancen resultierten aus leichten Ballverlusten der Kauferinger, die sich in brenzligen Situationen aber auf ihren Keeper Felix Schröppel verlassen konnten.

Kaufering kann die Überzahl nicht nutzen

Als die Gäste Mitte des ersten Drittels eine Strafe kassierten und Kaufering kurz sogar doppelte Überzahl hatte, war der Führungstreffer eigentlich fällig. Doch das Powerplay der Gastgeber war zu statisch, zwar blieben sie stets im Ballbesitz, fanden aber keine gute Abschlussposition. Das rächte sich in der 17. Minute, da legte Döbeln doch etwas überraschend vor und mit dem 0:1-Rückstand ging es für die Kauferinger auch in die erste Pause.

Die Red Hocks Kaufering starten mit Anlaufschwierigkeiten

In der Kabine schien das Trainer-Team Henrik Nordström und Rasso Schorer die richtigen Worte gefunden zu haben, denn jetzt lief es bei den Gastgebern: Innerhalb von acht Minuten drehten sie das Spiel und führten dank Toren von Gregor Denk und zweimal Tobias Hutter mit 3:1. Im Mitteldrittel fiel auch bereits die Vorentscheidung, denn innerhalb von einer Minute erhöhten Denk (in Überzahl) und Jeremias Probst auf 5:1 (34.). Zwei Minuten vor der Pause machte spätestens das 6:1 durch Toni Lahtinen alles klar.

Kaufering baut die Führung kontinuierlich aus

Die Gäste, die mit einem kleinen Kader angereist waren, wehrten sich nach Kräften, aber bei Kaufering war nun der Knoten geplatzt. Zweimal John Blümke (45./57.), Gregor Denk (49.) und Marco Tobisch (59.), der auch zum besten Spieler auf Kauferinger Seite gewählt wurde, stellten auf 10:1. Zwar gelang Döbeln zehn Sekunden vor Schluss noch der zweite Treffer, das war aber höchstens noch ärgerlich für Kaufering. Die 2. Bundesliga legt jetzt eine kleine Pause ein, aber am Wochenende 25./26. Oktober rollt in Kaufering dennoch der Floorball. Im Pokal hat die zweite Mannschaft am Samstag (18 Uhr) den FBC Heidelberg zu Gast, am Sonntag, 16 Uhr, erwartet die Erste den TSV Tollwut Ebersgöns, mit dem man noch eine Rechnung offen hat. In der vergangenen Saison verhinderte Ebersgöns den Kauferinger Einzug ins Final4 des Pokals.