Auf den Landsberg X-Press wartet ein echter Prüfstein

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press erwarten am Samstag die Nürnberg Rams. Welches Team bleibt dem Spitzenreiter der Regionalliga auf den Fersen?

Ganz souverän hat der Landsberg X-Press die beiden Aufgaben gegen die Kellerkinder der Football-Regionalliga erledigt. Am Samstag wartet ein ganz anderes Spiel: Dann ist der Tabellendritte Nürnberg Rams beim X-Press zu Gast. Dabei wird sich entscheiden, welches der beiden Teams am Spitzenreiter Neu-Ulm dranbleibt.

Mit dem 61:14-Sieg gegen die Munich Cowboys II zuletzt „haben wir in der Liga ein Zeichen gesetzt“, sagt Markus Gruberbauer, Vorsitzender des X-Press. „Aber viel wichtiger ist, dass sich keiner verletzt hat.“ Denn gegen die Rams wartet nun ein Spitzenspiel auf den X-Press: Beide Mannschaften liegen punktgleich mit zwei Zählern weniger hinter Neu-Ulm Spartans.