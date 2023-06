Brandon Watkins: Der Quarterback mit Zug zur Endzone

Plus Brandon Watkins kehrt zu Beginn der Football-Regionalliga zum Landsberg X-Press zurück. Im Heimspiel gegen die Franken Knights liefert er ein unglaubliches Spiel ab.

Beim Heimspiel des Landsberg X-Press gegen die Franken Knights in der Football-Regionalliga gab es ein ganz besonderes Spektakel zu sehen. Quarterback Brandon Watkins gelangen beim 35:13-Sieg fünf Touchdowns, und Stadionsprecher Christian Kracher bezeichnete den Nachmittag als die „Brandon-Watkins-Show“. Die Läufe des 29-jährigen US-Boys waren unwiderstehlich. Die Gegner fanden kein Mittel gegen seine Kraft und Schnelligkeit. Der hochgelobte Spieler blieb allerdings bescheiden: „Dieser Erfolg war der Verdienst der gesamten Mannschaft.“

Seine außergewöhnliche Athletik und Beweglichkeit verdankt Brandon Watkins seinem Vater. „Eigentlich war er in der Möbelbranche tätig, aber sein zweiter Job bestand darin, mich kreuz und quer durch die USA zu Leichtathletik-Wettbewerben zu fahren“, erzählt Watkins. Geboren und aufgewachsen ist er als ältestes von vier Kindern in Detroit, im US-Bundesstaat Michigan. Seine Disziplinen waren Hochsprung und 400-Meter-Lauf. Regelmäßig qualifizierte er sich für die Junior Olympics und landete auf den vorderen Plätzen. „Ich muss mal meine Medaillen und Pokale aus den USA nach Deutschland bringen“, sagt er grinsend.