Dämpfer für den Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga

Plus Gleich im zweiten Spiel der Football-Regionalliga muss sich der Landsberg X-Press geschlagen geben. X-Press-Präsident Markus Gruberbauer hat dafür einen einfachen Grund.

So war das nicht geplant: Gegen den Aufsteiger Neu-Ulm Spartans kassierte der Landsberg X-Press im zweiten Spiel der Football-Regionalliga gleich eine Niederlage. Mit 16:25 mussten sich die X-Men beim Aufsteiger geschlagen geben, und das durchaus verdient. Warum der X-Press nicht an die tolle Leistung des ersten Spiels anknüpfen konnte? X-Press-Präsident Markus Gruberbauer hat dafür eine relativ simple Erklärung. Aber die Niederlage ist nicht die einzige schlechte Nachricht.

Die Enttäuschung war Gruberbauer nach der Partie anzumerken. Mit einem grandiosen und hochverdienten 49:20 gegen Amberg waren die X-Men in die neue Saison gestartet. Damit hatte man auch gleich gezeigt, dass man es ernst meint, diesmal den Meistertitel zu holen. Doch der Sieg scheint den Landsbergern nicht gutgetan zu haben. "Wenn man schon mit der Einstellung ins Spiel geht, dass man in Neu-Ulm noch nie verloren hat, funktioniert es eben nicht", erklärte Gruberbauer. Dabei, so der X-Press-Präsident, stimme das gar nicht, auch früher waren die Landsberger in Neu-Ulm schon mal leer ausgegangen.

