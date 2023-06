Der Landsberg X-Press erledigt souverän die Pflichtaufgabe

Plus In der Football-Regionalliga fährt der Landsberg X-Press einen souveränen Sieg gegen Schlusslicht München Rangers ein. Der schönste Touchdown wird nicht gegeben.

Die Footballer des Landsberg X-Press haben die Pause gut überstanden und starten mit einem souveränen Sieg in die entscheidende Phase der Regionalliga. Mit 40:19 setzen sich die Gastgeber gegen Liga-Schlusslicht München Rangers durch, und zeigten vor mehr als 700 Zuschauerinnen und Zuschauern eine souveräne Leistung. Auch wenn der schönste Touchdown der Landsberger in diesem Spiel nicht gewertet wurde, war die Szene ein echter Leckerbissen für alle Football-Fans.

Der Start der Partie deutete auf ein sehr einseitiges Spiel hin, doch das täuschte. Denn die Münchner stellten sich nach dem ersten Viertel besser auf die Gastgeber ein und hielten die Partie immerhin bis zur Pause offen. Am Ende aber setzten sich die Landsberger verdient durch und klettern damit auf den zweiten Tabellenplatz.