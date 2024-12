Der Landsberg X-Press hat einen neuen Quarterback

Noch steht kein Spielplan für die Football-Regionalliga 2025, aber die Planungen beim Landsberg X-Press schreiten immer weiter voran. Mit Richard Lara haben die X-Men ihren neuen Quarterback gefunden, teilt der Verein mit. Zudem kehrt mit Devion Young ein vielseitiger Spieler an den Lech zurück.

Für Landsbergs Cheftrainer Gabriel Chambers war Richard Lara ein Wunschkandidat: „Ich habe mich für Richard entschieden, damit er das Team in die richtige Position bringt, um Spiele zu gewinnen. Sein Spielstil passt perfekt zu meiner Offensive, und er wird auch den Ball laufen lassen. Mit Devion und Richard sind wir auf dem richtigen Weg für unser Programm.“ Zuletzt spielte der 23-Jährige bei der Kansas Kansas Wesleyan University, wo er durch seine dynamische Spielweise und Vielseitigkeit beeindruckte.

Richard Lara ist der neue Quarterback des Landsberg X-Press. Foto: X-Press

Auch X-Press-Präsident Markus Gruberbauer ist von den Qualitäten des neuen Quarterbacks überzeugt: „Der junge, agile Athlet wird das Herz unserer Offensive in der Saison 2025 sein. Wir freuen uns, diesen vielseitigen und hochmotivierten Spieler in der X-Press-Familie willkommen zu heißen.“

In die „Familie zurück“ kehrt noch ein weiterer wertvoller Spieler: Devion Young wird nach 2022 und 2023 auch 2025 wieder das Trikot des X-Press tragen. „Wir freuen uns sehr, Devion wieder bei uns zu haben. Mit ihm holen wir nicht nur einen leistungsstarken und flexiblen Spieler zurück, sondern auch eine echte Führungspersönlichkeit – sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Kabine und in der Nachwuchsabteilung“, erklärt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer. „Wir wissen genau, welche Qualität Devion mitbringt, und freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit.“

Gegen diese Mannschaften spielt der Landsberg X-Press

In der neuen Saison treffen die Landsberger wieder auf viele bekannte Teams: Amberg, Neu-Ulm, München Rangers, Franken Knighst und die Passau Pirats sind in der Regionalliga geblieben. Für den Aufsteiger Nürnberg Rams wartet mit den Augsburg Knights ein neuer Gegner auf die X-Men. (AZ)