Der Landsberg X-Press verzichtet auf die Play-offs zur GFL 2

Für den Landsberg X-Press ist die Saison in der Football-Regionalliga zu Ende. Warum der Verein auf die Play-offs verzichtet, erklärt Präsident Markus Gruberbauer.

Der Landsberg X-Press teilt in einer Pressemitteilung mit, dass die Football-Mannschaft als „Bayerischer Football Meister 2023“ nicht von ihrem Recht, an den Play-off-Spielen teilzunehmen, Gebrauch machen wird. Dadurch verzichten die Landsberger Footballer auf den möglichen Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse, die German Football League 2 (GFL 2). Warum sich der Verein dazu entschieden hat, erklärt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer.

„Nach intensiver Beratung mit dem Vorstand, Trainerteam und auch den Spielern haben wir diese schwere Entscheidung getroffen. Der Verein befindet sich in einem Umbruch. Viele Spieler beenden ihre Karrieren, und unser deutscher Quarterback Lukas Saurwein wird aus beruflichen Gründen für zwei Jahre in die USA gehen. Wir werden nicht in der Lage sein, für die nötige Kadertiefe in der GFL 2 zu sorgen", so Gruberbauer in der Mitteilung.

Der Aufstieg käme für den Landsberg X-Press zu früh

Der Aufstieg, sagt der X-Press-Präsident im Gespräch mit unserer Redaktion "kommt ein, zwei Jahre zu früh". Und so lange er und seine Präsidiumskollegen nicht "zu 100 Prozent" davon überzeugt seien, dass der Aufstieg möglich ist, werde man diesen auch nicht in Angriff nehmen.

Die Auflagen der GFL 2 könnten vom Landsberg X-Press zwar erfüllt werden, aber nur durch herbe Einschnitte bei der Jugendarbeit, heißt es in der Pressemitteilung. Das finanzielle Risiko ist dabei groß. Die Vergangenheit hat gelehrt, dass zu schnelles Wachstum kontraproduktiv sein kann. Die kurzfristige Zukunft ist auch deshalb ungewiss, weil sich der AFC Landsberg derzeit auf der Suche nach einem Hauptsponsor befindet.

Präsident Markus Gruberbauer: „Wir tragen dem Gesamtverein gegenüber eine große Verantwortung und möchten nicht durch eine leichtsinnige Entscheidung das Wohlergehen des AFC Landsberg gefährden. Wir hoffen, dass die Fans unsere Entscheidung nachvollziehen können und freuen uns auf eine weitere Spielzeit in der Regionalliga Süd.“

Der Meistertitel soll gemeinsam mit den Fans und Sponsoren zeitnah gefeiert werden; den Termin wird der AFC Landsberg bald bekannt geben. (AZ)