Die Footballer des Landsberg X-Press freuen sich auf besondere Saison

Am Samstag findet für den Landsberg X-Press das erste Spiel in der neuen Football-Regionalliga statt. Nach zwei Jahren Corona gibt es diesmal wieder einen regulären Spielplan. Für den Verein ist es nicht nur deshalb eine spezielle Saison.

Über Ostern haben die Footballer des Landsberg X-Press noch mal frei bekommen – ein vorerst letztes Durchschnaufen, ehe die neue Regionalligasaison gleich mit einem harten Programm beginnt. Und die Vorfreude bei den Landsberger Footballern ist groß, nicht nur, weil diesmal eine Jubiläumssaison ansteht.

„Es ist eine große Vorfreude zu spüren“, sagt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer. Nach den harten Corona-Jahren mit vielen Absagen und Auflagen könne nun endlich wieder in eine „normale“ Saison gestartet werden. „Es ist ein ganz anderer Zug in der Mannschaft“, freut sich der Chef des X-Press.

Deutlicher Sieg für Landsberg im Testspiel

Ein Vorbereitungsspiel haben die Landsberger auch bereits absolviert, mit 6:27 haben die Landsberger beim Regionalligisten Biberach Beavers gewonnen. „Das darf man aber nicht überbewerten“, warnt Gruberbauer vor zu viel Euphorie: Man wisse nicht, wie viel die Gastgeber in diesem Test ausprobiert hätten. Dennoch sei es erfreulich gewesen, wie die Landsberger aufgetreten sind. „Und so ein Erfolg ist natürlich auch für den Kopf wichtig.“

Ab Samstag sind Erfolge dann aber auch wichtig für die Tabelle, denn die Landsberger haben sich in ihrem Jubiläumsjahr einiges vorgenommen. Vor zehn Jahren war der X-Press neu gegründet worden und „wir wollen Spiele gewinnen“, sagt Markus Gruberbauer ganz lapidar. Gemeint ist damit, dass man die Plätze eins und zwei ins Visier nimmt. Ob man, sollte der Plan aufgehen und man am Ende auf Platz eins stehen, könne man immer noch entscheiden, ob man an den Play-offs zur Zweiten Bundesliga teilnehmen will. „Das wäre dann schon noch mal eine andere Hausnummer“, sagt der Präsident der Landsberger Footballer.

Die Importspieler überzeugen nicht nur im Training

So weit ist es aber noch lange nicht, jetzt geht es erst mal darum, gut in die Saison zu starten. Legt man die Trainingsleistungen zugrunde, sollte dies durchaus möglich sein. Mit ihren Importspielern Charles Westbrook Dimitri Butts und Devion Young haben die Landsberger laut Gruberbauer einen guten Griff getan: „Sie bringen einen ganz anderen Spirit rein, auch schon im Training.“ Und das erleichtert wiederum Cheftrainer Gabriel Chambers die Arbeit.

Das erste Spiel für die Landsberger wird gleich eine Standortbestimmung sein, denn am Samstag, ab 15 Uhr, ist der X-Press bei den München Rangers zu Gast. In der vergangenen Saison kassierten die Landsberger gegen die Hauptstädter eine deutliche 27:52-Niederlage. Doch jetzt werden die Karten neu gemischt. „Aber wir wissen von den Rangers überhaupt nichts. Weder ob oder wie viele Abgänge sie haben, noch wer bei ihnen spielt“, sagt Gruberbauer. Der Gastgeber wird also eine große Überraschungspackung sein. „Aber wir müssen uns sowieso in erster Linie auf uns konzentrieren.“

Auch die Gegner haben aufgerüstet

Was die anderen Gegner betrifft, so tritt die zweite Mannschaft der Munich Cowboys in der Regionalliga ohne Importspieler an. „Aber die Mannschaft trainiert mit der ersten mit und ist gut gecoacht“, sagt Gruberbauer. Keinesfalls unterschätzen dürfe man auch den Aufsteiger aus Erding – und Nürnberg verfügte ebenfalls stets über ein starkes Team. Damit bleibt noch Regensburg als letztes Team in der Liga und „sie haben zwei richtig starke Importspieler geholt“, weiß der Präsident des X-Press.

Landsbergs Headcoach Gabriel Chambers (Zweiter von links) mit den Importspielern Charles Westbrook, Devion Young und Dimitri Butts: Am Samstag starten die Footballer des Landsberg X-Press in die neue Saison. Foto: Thorsten Jordan

Was sich jetzt nach richtig harter Konkurrenz für die Mannschaft anhört, klingt nach richtig packenden Spielen für das Publikum. Allerdings muss sich dieses noch etwas gedulden, ehe im Landsberger Sportzentrum in dieser Saison erstmals das „Ei“ fliegt: Am 14. Mai sind ab 17 Uhr die Regensburg Phoenix zu Gast. „Dass wir zunächst auswärts spielen ist natürlich schade, umso mehr freuen wir uns auf die Heimspiele, da wir ein wirklich cooles Publikum haben“, sagt Markus Gruberbauer.

Auch wenn die X-Men am Wochenende auswärts starten, Football ist in Landsberg dennoch geboten: Am 1. Mai findet im Sportzentrum die Spielersichtung für die Bayern-Auswahl der U19 statt. „Wir freuen uns, dafür Gastgeber sein zu dürfen“, sagt Gruberbauer – fast 200 talentierte junge Nachwuchs-Footballer werden teilnehmen und alles geben, um sich für die Auswahl zu empfehlen.

Die Termine des Landsberg X-Press:

30. April, 15 Uhr München Rangers - Landsberg X-Press

8. Mai, 15 Uhr Nürnberg Rams - Landsberg X-Press

14. Mai, 17 Uhr Landsberg X-Press - Regensburg Phoenix

21. Mai, 17 Uhr Landsberg X-Press - Erding Bulls

4. Juni 15 Uhr Munich Cowboys II - Landsberg X-Press

25. Juni, 17 Uhr Landsberg X-Press - München Rangers

2. Juli, 17 Uhr Landsberg X-Press - Nürnberg Rams

16. Juli, 16 Uhr Regensburg Phoenix - Landsberg X-Press

23. Juli, 17 Uhr Erding Bulls - Landsberg X-Press

30. Juli, 17 Uhr Landsberg X-Press - Munich Cowboys II