Die Footballer des Landsberg X-Press haben neuen Quarterback

Der Landsberg X-Press (graue Trikots) geht als amtierender Meister in die neue Saison.

Plus Der Landsberg X-Press geht als amtierender Meister in die neue Saison der Football-Regionalliga. Warum X-Press-Präsident Markus Gruberbauer die Favoritenrolle ablehnt.

Die Footballer des Landsberg X-Press blicken auf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte zurück: Als Meister der Football-Regionalliga werden sie in die neue Saison gehen. Allerdings stehen die Vorzeichen diesmal ganz anders, auch da es viele personelle Veränderungen gab. Eine wichtige Personalie konnten die Landsberger aber bereits lösen: Sie haben einen Nachfolger für Quarterback Lukas Saurwein verpflichtet.

Eigentlich hätten die Landsberger als Meister an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen können. Darauf verzichtete das Präsidium – unter anderem auch, da schon früh bekannt war, dass einige Schlüsselspieler den Verein verlassen würden. So geht Quarterback Lukas Saurwein aus beruflichen Gründen in die USA.

