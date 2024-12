Die Spieler des Landsberg X-Press können nicht nur Football

Auch wenn der Beginn der neuen Saison noch etwas auf sich warten lässt: Die Footballer des Landsberg X-Press sind gut in Form, und das nicht nur in „ihrer“ Sportart. Das zeigten die Teams bei einem Event in der Countdown Arena in Landsberg - sie hatten andere Zweier-Teams eingeladen, um gegen sie anzutreten. Die Herausforderung nahmen auch die beiden LT-Redakteure Christian Mühlhause und Dominik Stenzel an.

„Die Countdown Arena ist einer unserer Sponsoren“, sagt Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press. Ein gemeinsames Event sei schon lange geplant gewesen und „der Zeitraum zwischen den Jahren ist doch ideal“. Insgesamt zwölf Spiele hatten die Teams zu absolvieren, ähnlich wie bei der Fernsehsendung „Schlag den Star“. Neben Wissen waren Geschicklichkeit und Ausdauer gefragt - und es war für alle Beteiligten ein großer Spaß.

„Wir wussten auch nicht, was uns erwartet“, sagte Suliman Ballo, der zusammen mit Niklas Eisenmann gegen das LT-Team Dominik Stenzel und Christian Mühlhause antrat. Die beiden Redakteure hatten sich ganz spontan für eine Teilnahme entschlossen und schlugen sich gegen den X-Press sehr gut: Gleich das erste Spiel, bei dem es um Geschicklichkeit ging, gewannen die beiden. Der Haken an der Sache: Für dieses Spiel gab es nur einen Punkt, für das zweite dann zwei, das dritte drei und so weiter. Dabei werden die Spiele einfach in der Reihenfolge gespielt, welche Räume gerade frei sind.

Nur wenn der richtige Korb getroffen wurde, durfte im Hintergrund der Stein in das richtige Feld beim Vier-Gewinn-Spiel eingeworfen werden.

Da gab es beispielsweise eine Kombination von Basketball und dem Spiel „Vier gewinnt“ - nur wenn ein Teilnehmer den Ball in den richtigen Korb warf, konnte der andere die Spielsteine so setzen, dass eine Vierer-Reihe entstand. Dominik Stenzel zeigte sich sicher mit dem Basketball und Stratege Christian Mühlhause hatte als erster die Viererreihe platziert.

Wer fängt die herabfallenden Stangen? Beim Reaktionsspiel hatten die beiden Footballer klar die Nase vorne.

Dafür zeigten sich Ballo und Eisenmann bei einem Reaktionsspiel und einem Ausdauerspiel den beiden Redakteuren überlegen. „Unser Problem ist, dass wir immer die falschen Spiele gewinnen“, sagte Mühlhause schmunzelnd mit einem Hinweis auf die Punktevergabe. Am Ende musste sich das LT-Team den Footballern auch geschlagen geben. Das tat dem Spaß aber keinen Abbruch. Einzig das Team Hardy‘s setzte sich nach den zwölf Spielen durch und gewann damit zwei Saisonkarten für die Spiele des X-Press in der Football-Regionalliga. Diese werden auf Instagram verlost, wie Geschäftsführerin Anna Wagenknecht mitteilte.