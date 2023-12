Football: Beim Landsberg X-Press stehen Neuwahlen an

Nach dem erfolgreichsten Jahr wird bei den Footballern des Landsberg X-Press der Vorstand neu gewählt. Es gibt gute Nachrichten.

Bei der Mitgliederversammlung des Landsberg X-Press standen diesmal Neuwahlen an. Dabei wurde die erfolgreiche Arbeit des Vorstands belohnt: Die rund 30 stimmberechtigten Mitglieder bestätigten einstimmig Markus Gruberbauer als Präsidenten sowie Harald Göbel als Vize-Präsidenten. Eine Änderung gab es bei den Footballern nur beim Amt der Schatzmeisterin.

So ist Isabell Müller auf eigenen Wunsch hin ausgeschieden, ihre Aufgaben übernimmt in Zukunft Susann Wolter. Präsident Markus Gruberbauer: „Auch wenn es in der Vergangenheit nicht immer leicht war, den Verein zu führen, und ich mittlerweile 20 Stunden pro Woche dafür aufwenden muss, schaue ich positiv in die Zukunft und möchte hier noch viel bewegen.“

Der X-Press ist die LT-Mannschaft des Jahres

Vor der Wahl gab es einen Rückblick auf die erfolgreiche vergangene Saison, gekrönt durch den Meistertitel in der Regionalliga Bayern. Der Erfolg wurde auch von den Leserinnen und Lesern des Landsberger Tagblatts honoriert: Der Landsberg X-Press wurde zur „LT-Mannschaft des Jahres“ gewählt.

Erfreuliches gab es auch beim Kassenbericht 2023 zu verkünden, das Jahr konnte mit einem kleinen Plus abgeschlossen werden. Dementsprechend wurde der Vorstand von den Mitgliedern entlastet und wird ab sofort seine Energie auf die kommende Saison und die damit verbundenen Aufgaben konzentrieren. (AZ)