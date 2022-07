Football: Landsberg X-Press erledigt souverän die Pflichtaufgabe

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press fahren gegen das Regionalliga-Schlusslicht Erding einen deutlichen Sieg ein. Ein Heimspiel steht noch an.

Es war die erwartet schwere Aufgabe für die Regionalliga-Footballer des Landsberg X-Press. Bei Schlusslicht Erding Bulls leistete man sich aber keine Schwäche und gewann am Ende doch deutlich mit 24:6. Zwischenzeitlich lagen die Landsberger allerdings zurück.