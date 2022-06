Football

vor 33 Min.

Football: Landsberg X-Press erwartet den Spitzenreiter der Regionalliga

Die Pause ist vorbei: Am Samstag treten die Footballer des Landsberg X-Press (links) zu Hause wieder an. Zu Gast ist der aktuelle Spitzenreiter der Regionalliga Süd, die München Rangers.

Plus Die Spieler des Landsberg X-Press haben am Samstag nach einer längeren Pause die Rangers aus München zu Gast. Die Frage ist, ob man den Auftakterfolg wiederholen kann.

Von Margit Messelhäuser

Bei den München Rangers erlebten die Footballer des Landsberg X-Press einen perfekten Start in die Regionaliga-Saison. Am Samstag, ab 17 Uhr, steht im Sportzentrum das Rückspiel an. Nur zu gerne würden die X-Men den Auftakterfolg wiederholen, aber da gibt es ein paar Fragezeichen, wie X-Press-Präsident Markus Gruberbauer sagt.

