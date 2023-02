Football

18:33 Uhr

Football: Landsberg X-Press startet gegen den Aufsteiger

Jetzt steht es fest: Gegen Aufsteiger Amberg starten die Footballer des Landsberg X-Press in die neue Regionalliga-Saison.

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press haben in der Regionalliga ein großes Ziel. Der Saisonplan steht. Vorher geht aber verfolgt man gemeinsam den Super Bowl.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Am Samstag, 29. April, findet um 17 Uhr im Landsberger Sportzentrum der Kick-off für die neue Regionalligasaison des Landsberg X-Press statt. Es soll eine besondere Saison für die Landsberger Footballer werden – zuvor steht aber noch ein besonderes Event an. In der Nacht von Sonntag auf Montag wird der Super Bowl ausgetragen und den lässt man sich beim X-Press nicht entgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen