Football: Landsberg X-Press überrollt die Munich Cowboys

Plus Bei den Munich Cowboys II feiert der Landsberg X-Press den höchsten Sieg in der laufenden Saison der Football-Regionalliga. Doch nicht allein der Erfolg sorgt für Freude.

Der Landsberg X-Press hat in München so richtig Fahrt aufgenommen. Mit 61:14 überrollte der Tabellenzweite der Football-Regionalliga Süd die zweite Mannschaft der Cowboys und wurde damit seiner Favoritenrolle absolut gerecht. Doch nicht nur das hohe Ergebnis sorgt für Freude beim X-Press.

Von Beginn an zeichnete es sich ab, dass dies eine einseitige Partie werden würde. „Unser Headcoach Gabriel Chambers hat das Team perfekt auf die Gastgeber eingestellt“, fasste Harald Göbel, Zweiter Vorsitzender des X-Press, die Partie zusammen. Gleich mit dem ersten Angriff gab es auch den ersten Touchdown für den X-Press.