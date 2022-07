Football

vor 18 Min.

Football-Regionalliga: Der Landsberg X-Press verabschiedet sich

Im letzten Heimspiel und zugleich letzten Spiel der Regionalliga in dieser Saison will der Landsberg X-Press noch mal jubeln.

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press tragen am Samstag ihr letztes Regionalligaspiel in dieser Saison zu Haus aus. Gegen die Munich Cowboys II soll ein Sieg her – aus mehreren Gründen. Einige Aktionen sind geplant.

Von Margit Messelhäuser

Die Aufstiegschance haben die Footballer des Landsberg X-Press bereits vertan. Aber sie haben immer noch die Chance, das beste Ergebnis bislang in der Regionalliga zu erzielen. Doch nicht nur das motiviert die Mannschaft noch mal zusätzlich – auch den Fans will man ein Spektakel bietet, und vielleicht lässt sich hier zudem eine neue Bestmarke erzielen, wenn am Samstag, ab 17 Uhr, die Munich Cowboys II im Sportzentrum zu Gast sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen