Football-Regionalliga: Landsberg X-Press feiert ein Jubiläum

Plus In der Vorbereitung für die neue Regionalligasaison läuft beim Landsberg X-Press nicht alles nach Plan. Aber die Footballer sind zuversichtlich.

Eine besondere Saison steht für die Footballer des Landsberg X-Press auf dem Programm: In diesem Jahr wird das 15-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Das sollen die Zuschauer bei den Spielen erleben und auf noch etwas dürfen sich diese freuen. Nach zwei „Corona-Jahren“ steht wieder eine reguläre Regionalliga-Saison an.