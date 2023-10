Football

vor 17 Min.

Footballer des Landsberg X-Press blicken auf grandiose Saison zurück

Plus Zahlreiche Fans feiern mit dem Landsberg X-Press den bislang größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. Der Meister der Football-Regionalliga macht auch dieses Fest zu einem Event.

Von Margit Messelhäuser

Es war der bislang größte Erfolg für die Footballer des Landsberg X-Press: In der Regionalliga holte sich der Verein den bayerischen Meistertitel. Aufgrund des Spielplans konnte man diesen Erfolg nicht direkt nach Saisonende feiern – das haben die Verantwortlichen nun nachgeholt und noch mal ihr Meisterteam im Landsberger Sportzentrum präsentiert. Aber es war auch ein bisschen Wehmut dabei.

Auch wenn es nicht die 1000 Zuschauer waren, die die Footballer in der vergangenen Saison bei ihren Heimspielen im Schnitt hatten: Viele Fans kamen noch mal ins Sportzentrum. Dort wurde ihnen auch eine sehr amüsante, lustige und unterhaltsame Feier geboten. Diese Fans waren es auch, denen nicht nur X-Press-Präsident Markus Gruberbauer, sondern auch die Spieler in ihren Reden dankten. „Es ist unglaublich, wenn man vor 800 und mehr als 1000 Fans spielen kann“, sagte X-Press-Quarterback Lukas Saurwein. Markus Gruberbauer stellte die Zahlen in Relation: In München seien bei den Spielen der beiden Verein keine 100 Zuschauer. „Unsere Fans sind einfach überwältigend.“

