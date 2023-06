Football

vor 19 Min.

Footballer des Landsberg X-Press nehmen erfolgreich Revanche

Plus Der Landsberg X-Press ist in der Football-Regionalliga wieder in der Spur. Der Sieg gegen die Franken Knights wird beinahe zur "One-Man-Show".

Von Margit Messelhäuser

Einen ebenso verdienten wie beeindruckenden Sieg feierte der Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga gegen die Franken Knights. Musste man sich im Hinspiel unglücklich und knapp mit 27:31 geschlagen geben, wurden die Gäste diesmal mit einem deutlichen 35:13-Sieg abgefertigt. Ein Spieler trat dabei besonders in den Vordergrund.

Bei den Franken Knights hatten die Landsberger auf einige Leistungsträger verzichten müssen und auch im Rückspiel fehlte noch der eine oder andere, doch diesmal ging die Taktik perfekt auf. Lukas Saurwein, etatmäßiger Quarterback der Landsberger, war zwar wieder auf dem Feld, aber nicht in der Rolle des Spielmachers - die übernahm erneut Brandon Watkins, und das in unnachahmlicher Manier. Fünf Touchdowns erzielten die Landsberger und jedesmal war es Watkins, der das Ei in die Endzone brachte.

