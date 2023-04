Football

17:09 Uhr

Für den Landsberg X- Press beginnt die Mission Meisterschaft

Am Samstag geht es im Landsberger Sportzentrum wieder zur Sache: Die Footballer des Landsberg X-Press (grüne Trikots) starten in die neue Saison der Regionalliga. Diesmal haben sie eine Mission. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Plus Der Landsberg X-Press startet mit einem Heimspiel in die Football-Regionalliga. Die Landsberger Footballer haben sich für die Saison viel vorgenommen.

Von Margit Messelhäuser

Im vergangenen Jahr wurden die Landsberger Footballer in der Regionalliga Vizemeister – diesmal soll es der Meistertitel werden. Mit diesem Ziel starten die X-Men am Samstag im Landsberger Sportzentrum mit einem Heimspiel in die neue Saison (Beginn 17 Uhr). Zu Gast ist der Aufsteiger aus Amberg, und der hat schon mal für ein Ausrufezeichen gesetzt.

Zwei Spiele wurden in der Regionalliga bereits absolviert. So hatten die Amberg Mad Bulldogs bereits die München Rangers zu Gast. Und der Liga-Neuling setzte sich mit 20:15 durch. „Es zeigt, dass Amberg ein Aufsteiger mit Qualität ist“, beurteilt Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press, das Ergebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

