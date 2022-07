Football

vor 53 Min.

Für den Landsberg X-Press ist die Saison noch lange nicht vorbei

Am Samstag sind die Foootballer des Landsberg X-Press (grüne Trikots) bei Schlusslicht Erding zu Gast. Im Hinspiel setzten sich die Landsberger nur mit Mühe durch.

Plus Den Meistertitel in der Regionalliga können die Landsberger Footballer nur noch durch ein kleines Wunder gewinnen. Aber die X-Men haben ein anderes Ziel vor Augen und dafür ist ein Sieg am Samstag unbedingt nötig.

Von Margit Messelhäuser

Auf den ersten Blick scheint die Regionalligasaison für die Footballer des Landsberg X-Press bereits gelaufen. Nur durch ein Wunder könnte es die Mannschaft von Headcoach Gabriel Chambers noch auf Platz eins schaffen und sich damit für die Play-offs zur Zweiten Liga anmelden. Aber dieser erste Blick täuscht: Zum einen ist die Saison erst nach dem letzten Spiel vorbei und zum anderen können die X-Men noch für eine vereinsinterne Bestmarke sorgen. Und dazu muss am Samstag in Erding ein Sieg her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen