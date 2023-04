Football

Für den Landsberg X-Press läuft der Countdown

Für die Footballer des Landsberg X-Press läuft der Countdown: Ende April starten sie in die neue Saison in der Regionalliga.

Plus Am letzten Wochenende im April starten die Landsberger Footballer in die neue Saison. Die Ziele sind hoch gesteckt und das wirkt sich auch im Training aus.

Es ist eine besondere Saison für die Footballer des Landsberg X-Press. Am Ende will man in der Regionalliga Süd ganz oben stehen – zum ersten Mal steht auch ein möglicher Aufstieg im Raum. Jetzt fiebert man dem Auftakt zu Hause entgegen.

In der vergangenen Saison belegten die Landsberger knapp den zweiten Platz in der Regionalliga – diesmal soll es mehr werden. Und der Verein ist gerüstet: „Wir haben für jeden Heimspieltag ein Motto, die Mannschaft ist heiß, die Saison kann beginnen“, sagt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer im Gespräch mit unserer Zeitung.

