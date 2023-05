Football

Für Elias Frank passen Judo und Football perfekt zusammen

Plus Elias Frank ist erfolgreicher Judoka. Durch Zufall landet er beim Football und ist schon nach kurzer Zeit ein Leistungsträger in der Defensive des Landsberg X-Press.

Von Dietrich Limper

Wenn ein Footballer des Landsberg X-Press wenige Stunden vor dem Spiel gegen die Munich Rangers bereits für den TV Erlangen in der Judo-Bundesliga angetreten ist, gehört das sicherlich nicht zur obligatorischen Vorbereitung. Und beim knappen und hart umkämpften 22:20-Sieg gegen die Rangers in der Football-Regionalliga gehörte eben jener Footballer mit zu den Athleten, die vom Landsberger Headcoach Gabriel Chambers ein Sonderlob erhielten: „Die Defensive hat uns das Spiel gerettet.“ Ist es zu glauben, dass dieser Mann überhaupt erst vor zwei Jahren mit dem Footballspielen angefangen hat?

Die Rede ist von Elias Frank, einem Defensivspezialisten in der Mannschaft des X-Press. Der heute 27-Jährige kam in Nürnberg zur Welt. Sein Vater war nicht nur Lehrer an einer Schule, sondern auch Judo-Trainer, sodass es nicht verwundert, dass Elias Frank bereits mit acht Jahren erste Erfahrungen auf der Matte machte. „Ballsportarten haben mich einfach nicht interessiert“, erzählt der Franke, „es gab nur mal einen kurzen Abstecher zum Reitsport, aber als meine Freunde damit aufgehört haben, hatte sich das auch für mich erledigt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

