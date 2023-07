Football

12:27 Uhr

Landsberg X-Press: Das letzte Heimspiel wird zum Saisonhöhepunkt

Zum letzten Heimspiel in der regulären Saison laufen die X-Men am Samstag aufs Feld. Gegen die Neu-Ulm Spartans muss der Landsberg X-Press gewinnen, um weiterhin aus eigener Kraft Meister werden zu können. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Plus Am Samstag geht es für den Landsberg X-Press um den Meistertitel in der Football-Regionalliga. Nur mit einem Sieg gegen Neu-Ulm kann man das Saisonziel erreichen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es ist das letzte reguläre Heimspiel für den Landsberg X-Press in dieser Saison: Am Samstag, ab 17 Uhr, sind die Neu-Ulm Spartans im Sportzentrum zu Gast. Dann geht es um den Meistertitel in der Football-Regionalliga Süd. Nur ein Sieg reicht den X-Men allerdings nicht, um die Chance auf die Play-offs zu wahren.

Als Tabellenführer erwartet der Landsberg X-Press am Samstag die Neu-Ulmer. Allerdings ist die Tabelle etwas verschoben, die Landsberger haben nämlich zwei Spiele mehr ausgetragen als Neu-Ulm, zudem ist für beide Teams die Saison noch nicht beendet. So treten die X-Men am 6. August noch in Amberg an, die Spartans müssen noch drei Spiele absolvieren: Zwei gegen die Franken Knights und eines gegen Amberg.

