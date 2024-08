Landsberg X-Press erwartet im letzten Heimspiel den Tabellenführer

Mit einem besonderen Spiel verabschieden sich die Footballer des Landsberg X-Press in dieser Regionalliga-Saison von ihrem Heimpublikum. Am Samstag, ab 17 Uhr, ist kein Geringerer, als der ungeschlagene Tabellenführer Nürnberg Rams im Landsberger Sportzentrum zu Gast. Auch wenn die X-Men in dieser Partie der Außenseiter sind - mit zuletzt vier Siegen in Folge gehen die Landsberger mit breiter Brust in die Partie und wollen ihren Fans noch eine packende Partie bieten.

