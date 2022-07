Landsberg X-Press feiert einen Kantersieg in der Football-Regionalliga

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press schließen die Regionalliga-Saison mit einem 59:6-Heimerfolg gegen die Munich Cowboys II ab. In der Tabelle erzielen sie damit ihre beste Platzierung bislang.

Was für ein Saisonabschluss für die Footballer des Landsberg X-Press: Mit 59:6 gewinnt das Team von Cheftrainer Gabriel Chambers gegen die zweite Mannschaft der Munich Cowboys. Damit belegen die Landsberger punktgleich mit Tabellenführer Regensburg Rang zwei in der Gruppe Süd. Auch wenn es ein großartiger Erfolg ist – ein klein bisschen Wehmut ist auch im Spiel.