Landsberg X-Press ist bei einem guten Bekannten zu Gast

Für die Footballer des Landsberg X-Press steht das Auswärtsspiel bei den München Rangers an. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Plus In der Football-Regionalliga treten die Landsberger bei den München Rangers an. Diesmal werden nicht die Fehler gemacht wie bei der Niederlage gegen Neu-Ulm.

Von Margit Messelhäuser

Der Landsberg X-Press und die München Rangers kennen sich gut – und lange. Am Sonntag kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen der beiden – dabei sind die Landsberger bereits unter Zugzwang. Die Niederlage zuletzt gegen Neu-Ulm will man auf jeden Fall wieder ausbügeln, doch es wird kein einfaches Unterfangen.

Nach dem perfekten Auftakt zu Hause gegen die Amberg Mad Bulldogs kam für die Landsberger Footballer in Neu-Ulm die kalte Dusche: Mit 16:25 musste man sich geschlagen geben. „Das war beim Training am Dienstag kein Thema mehr“, verrät Markus Gruberbauer, Präsident des Landsberg X-Press. „Es wurde noch kurz darüber gesprochen, aber wir haben uns viel mehr schon auf das Spiel gegen die Rangers vorbereitet.“

