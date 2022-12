Landsberg X-Press: Jetzt soll es Platz eins werden

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press beenden 2022 mit der besten Platzierung in der Regionalliga. Für die neue Saison ist der erste Importspieler schon fix.

Football erlebt in Deutschland einen enormen Boom – das spüren auch die Footballer des Landsberg X-Press. Hinter dem Verein liegt die erfolgreichste Saison in der Regionalliga – und jetzt hat man ehrgeizige Pläne für das neue Jahr. Und der erste Vertrag mit einem Importspieler ist bereits unter Dach und Fach.