Der Landsberg X-Press lädt ins Hardy's zur Pre-Game-Party ein

"Fest in grüner Hand" war das Hardy's-Studio in Landsberg: Die Footballer des Landsberg X-Press haben zur Pre-Game-Party eingeladen.

Plus Den Start in die neue Saison der Football-Regionalliga hat der Landsberg X-Press anders geplant. Die erste Pre-Game-Party war aber ein toller Erfolg.

Von Margit Messelhäuser

Der Startschuss beim Landsberg X-Press in die neue Saison der Football-Regionalliga ist gefallen - wenn auch nicht ganz so, wie es sich die Verantwortlichen und Spieler gewünscht hatten. Das Wetter hatte den X-Men einen Strich durch die Rechnung gemacht und das Testspiel gegen Rosenheim musste abgesagt werden. Bei der ersten Pre-Game-Party im Hardy's in Landsberg herrschte dennoch gute Stimmung, so gut, dass diese Veranstaltung durchaus eine Neuauflage erleben könnte.

"Fest in grüner Hand" war das Fitnessstudio von Hardy's in Landsberg am Freitagabend. Dabei erregte die Gruppe rund um den Tresen natürlich die Aufmerksamkeit bei den Sportlerinnen und Sportlern, die zu ihrem "üblichen Workout" gekommen waren . "Ich habe nicht gewusst, dass die Footballer heute hier sind", sagte Gerhard Wagner, der schon seit Jahren im Hardy's trainiert. "Es stört überhaupt nicht, das ist doch völlig okay", kommentierte er die Pre-Game-Party, die der Verein zum ersten Mal durchgeführt hat.

