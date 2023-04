Landsberg X-Press: Spezielles Training der Footballer

Plus Der Landsberg X-Press bietet seinen Sponsoren exklusive Einblicke in die Vorbereitung. Einige der Unterstützer kommen über Umwege zum Football.

Auch wenn sie schon teilweise seit etlichen Jahren dabei sind: Als Experten in Sachen Football bezeichnen sie sich nicht: Einige der Sponsoren des Landsberg X-Press. Aber Spaß mache es – und so kamen sie zum „Sponsoren-Training“ der Landsberger Footballer.

Schon seit sechs Jahren unterstützt beispielsweise Andreas Schwarz (Schwarz Bürotechnik) die Landsberger Footballer. „Ich kenne den früheren Vorsitzenden Knut Dins schon sehr lange, er hat mich überredet, mal mitzukommen, weil die Burger sensationell seien“, erzählt Schwarz. „Vom Spiel hab ich nichts kapiert, aber die Burger waren wirklich geil“, sagt er mit einem Schmunzeln – und ab dem ersten Besuch sei er vom Football-Virus infiziert gewesen.