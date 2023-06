Football

vor 52 Min.

Landsberg X-Press startet in ein anspruchsvolles Restprogramm

Auf die Footballer des Landsberg X-Press (grüne Trikots) wartet ein hartes Programm: Die restlichen sieben Spiele in der Regionalliga finden ohne Pause statt. Am Samstag fällt mit dem Heimspiel gegen die München Rangers der Startschuss für die Serie. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Plus Die Footballer des Landsberg X-Press steigen wieder in die Regionalliga ein. Schlusslicht München Rangers scheint der richtige Gast zu sein. Doch der Vorsitzende warnt.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Gut zwei Wochen Pause hatten die Footballer des Landsberg X-Press. Dafür ist das anstehende Programm umso härter: Sieben Spiele am Stück warten auf die X-Men. Zum Auftakt kommt am Samstag (17 Uhr) das Regionalliga-Schlusslicht München Rangers ins Landsberger Sportzentrum. Was nach einer einfachen Aufgabe aussieht, könnte aber zum Stolperstein werden.

Im Gegensatz zum Landsberg X-Press, der an zwei Wochenenden aussetzen durfte, waren die restlichen sechs Mannschaften der Football-Regionalliga Süd einmal im Einsatz – und das spielte den Landsbergern durchaus in die Karten. Die Franken Knights feierten nämlich einen 27:12-Sieg gegen den Tabellenzweiten Nürnberg Rams (8:4), zu denen die Landsberger mit einem Sieg am Samstag an Punkten aufschließen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen