Football

vor 2 Min.

Landsberg X-Press überrollt Amberg vor eine Rekordkulisse

Plus Der Landsberg X-Press legt in der Football-Regionalliga einen Traumstart hin. Fast 1300 Zuschauer erleben ein Football-Fest, das Lust auf mehr mach.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Was für ein Auftakt für den Landsberg X-Press: Vor 1283 begeisterten Fans zeigt das Team von Headcoach Gabriel Chambers eine praktisch fehlerfreie Leistung und gewinnt hochverdient mit 49:20 gegen die Amberg Mad Bulldogs. Die Aufsteiger in die Football-Regionalliga wurden vom X-Press praktisch überrollt, erst als die Landsberger auch ihren jungen Spielern Einsatzzeiten gab, konnten die Amberger die Niederlage ein bisschen freundlicher gestalten - auch mithilfe eines Ex-Landsbergers.

Es hatte alles, was ein Football-Fest im Landsberger Sportzentrum braucht: Das Wetter spielte mit, das Catering war perfekt - und die Gastgeber so richtig in Spiellaune. Dass Football in Deutschland und in Landsberg keine Randsportart mehr ist, zeigte sich schon lange vor Spielbeginn. An der Kasse am Sportzentrum bildete sich eine lange Schlange und nicht alle Fans dürften rechtzeitig zum Kick-off ihre Plätze eingenommen haben. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, meinte Markus Gruberbauer, Präsident des X-Press, doch keiner musste sein Kommen bereuen. „Für den X-Press ist es eine Rekordzuschauerzahl“, meinte Sprecher Knut Dins nach der Partie. Er sorgte wie gewohnt souverän dafür, dass auch alle Nicht-Experten genau wussten, was auf dem Feld vor sich ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen