Magische Momente in einer jungen Football-Karriere beim X-Press

Plus Patrick Brüsselbach spielt seit Saisonbeginn wieder beim Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga. Der 19-Jährige hat schon einige außergewöhnliche Situationen erlebt.

Von Dietrich Limper

Ein Footballer des Landsberg X-Press konnte heuer am 1. Juli ein ganz besonderes Ereignis feiern, denn ihm gelang der erste Touchdown seiner noch jungen Karriere. Die Rede ist von Patrick Brüsselbach, der gegen die Munich Cowboys II das Leder in die Endzone brachte und damit Punkte zum 61:14-Auswärtssieg beisteuerte. Dabei hatte der 19-jährige Wide Receiver im Team von Headcoach Gabriel Chambers lange Zeit gar nichts mit Football am Hut.

Patrick Brüsselbach ist mit zwei jüngeren Brüdern in der Lechstadt aufgewachsen. „Meine Eltern waren sehr dahinter, dass ich schwimmen lerne“, erinnert er sich. „Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, bin ich mit sieben Jahren beim VfL Kaufering eingetreten und habe die nächsten acht Jahre im Wasser verbracht.“ Der Junge hatte Talent und gewann in seiner Paradedisziplin „Kurzstrecke Kraul“ einige Goldmedaillen bei Kreismeisterschaften, aber bei bayerischen und süddeutschen Meisterschaften „reichte es nur für hintere Plätze“.

