Neues Abenteuer für Football-Allrounder des Landsberg X-Press

Plus Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Football-Regionalliga verlässt mit Norman Loos-Zettler der „wertvollste Spieler“ den Landsberg X-Press. Er hat hohe Ziele.

Wenn Norman Loos-Zettler auf jemanden zugeht, tritt dieser instinktiv zur Seite – ein Zeichen des sogenannten Schutzreflexes. Der Footballspieler des Landsberg X-Press ist eine Respekt einflößende Erscheinung, sicherlich kein Nachteil bei diesem kontaktfreudigen Sport. Und genau deshalb ist er auch beim Football gelandet.

Aufgewachsen ist der heute 33-Jährige in Rammingen, im schwäbischen Landkreis Unterallgäu. Die sportliche Mutter war ihm ein Vorbild, und schon bald heuerte er als Torwart beim damaligen FC Rammingen an. Er durchlief die Jugendmannschaften und spielte sogar noch bei den Senioren, doch die Sperren und Ermahnungen häuften sich, denn seine Strafraumbeherrschung war eher unkonventionell und rustikal. „Irgendwann sagte mein Trainer, ich solle mir doch vielleicht mal eine andere Sportart suchen“, erinnert sich Norman Loos-Zettler und lacht laut.