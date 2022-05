American Football

Perfekter Start für Landsberg X-Press

Einen deutlichen Sieg verbuchten die Landsberger Footballer (grüne Trikots) bei den München Rangers. Der Start in die Regionalliga ist damit perfekt geglückt.

Plus Die American Footballer von Landsberg X-Press gewinnen zum Auftakt in die neue Regionalliga-Saison deutlich. Es gibt nach dem Spiel in München auch weniger gute Nachrichten.

Von Margit Messelhäuser

Einen Saisonstart nach Maß erlebten die Footballer des Landsberg X-Press. Bei den München Rangers setzte sich das Team deutlich mit 36:6 durch. Allerdings gibt es auch weniger gute Nachrichten.

