Der Landsberg X-Press will Neu-Ulm Platz zwei in der Tabelle streitig machen

Es ist ein anstrengendes Programm, das der Landsberg X-Press in der Football-Regionalliga aktuell absolvieren muss: Am Samstag steht bereits das vierte Spiel in Folge ohne ein Wochenende Pause an. Und die Partie im Landsberger Sportzentrum hat es in sich, zu Gast ist nämlich der Tabellenzweite Neu-Ulm Spartans. Und die Gäste sind nicht nur auf Revanche aus, sie wollen auch ihre Platzierung weiter absichern - doch da haben die X-Men etwas dagegen.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis