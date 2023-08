Football

Regionalliga: Der Landsberg X-Press feiert einen historischen Sieg

Plus Mit nur zwei Niederlagen in der Football-Regionalliga Süd holt sich der Landsberg X-Press den Meistertitel. In Amberg zeigen die X-Men noch mal ihre ganze Klasse.

Von Margit Messelhäuser

Die Footballer des Landsberg X-Press haben es geschafft: Sie sind Meister in der Regionalliga Süd und sorgen damit für den bislang größten Erfolg in der Geschichte des Vereins. Durch den deutlichen Sieg gegen Neu-Ulm im letzten Heimspiel hatten es die X-Men in der eigenen Hand, sich den Titel zu holen - und sie haben bei den Amberg Mad Bulldogs nichts anbrennen lassen. Allerdings mischt sich in die Freude auch ein bisschen Abschiedsschmerz, denn für einige Schlüsselspieler war es die vermutlich letzte Partie im Trikots des X-Press.

Es war am Ende eine klare Angelegenheit: Mit 48:25 holten sich die X-Men in ihrem letzten Saisonspiel der Regionalliga die nötigen Punkte. Dabei machten es die Mad Bulldogs dem Team von Cheftrainer Gabriel Chambers wie erwartet bedeutend schwerer als im Hinspiel. Im ersten Quarter legte Amberg sogar vor, aber "dann ging ein Ruck durch die Mannschaft", sagt X-Press-Präsident Markus Gruberbauer. Und so endete der erste Abschnitt mit 13:13. Der Knackpunkt in diesem Spiel war kurz vor der Pause.

