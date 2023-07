Regionalliga: Der Landsberg X-Press hat eine Hand am Meisterpokal

Plus Der Landsberg X-Press ist nur einen Schritt vom Titel in der Football-Regionalliga entfernt. Im Heimspiel gegen die Neu-Ulm Spartans spielt das Wetter eine wichtige Rolle.

Was für ein Spiel haben die Footballer des Landsberg X-Press ihren Fans im letzten Heimspiel der Regionalliga gezeigt. Im letzten regulären Heimspiel, denn durch den Sieg stehen die Chancen gut, dass die X-Men die Play-offs erreichen. Allerdings wäre die Partie fast gekippt – da spielte erneut das Wetter eine wichtige Rolle.

Schon mit Verspätung begann die Partie gegen die Neu-Ulm Spartans im Landsberger Sportzentrum: Wegen einer Gewitterwarnung mussten sich Spieler und Fans – mehr als 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer waren gekommen – einige Minuten gedulden. Doch es blieb nicht bei dieser einen Unterbrechung, die Fans erwartete ein langer Football-Abend, der sie in ein Wechselbad der Gefühle stürzte.