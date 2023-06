Football

Regionalliga: Der Landsberg X-Press kann gleich Revanche nehmen

Für die Footballer des Landsberg X-Press (graue Trikots) steht das zweite Heimspiel in der laufenden Regionalliga-Saison an. Zu Gast sind am Samstag die Franken Knights.

Plus Für den X-Press steht das zweite Heimspiel der Football-Regionalliga an. Gegen die Franken Knights muss ein Sieg her, aber die Personalsituation ist angespannt.

Bislang läuft es noch nicht nach Wunsch für den Landsberg X-Press: Eigentlich peilt man den Titel in der Football-Regionalliga an, doch nach vier Spielen mussten sich die X-Men schon zwei Mal geschlagen geben. Am Samstag, ab 17 Uhr im Landsberger Sportzentrum, ist deshalb Revanche angesagt, dann sind die Franken Knights zu Gast.

Auch wenn die Niederlage bei den Franken Knights nicht eingeplant war – es gab einen guten Grund dafür. Denn die Landsberger mussten gleich auf mehrere Schlüsselspieler verzichten. Dennoch lagen die X-Men zur Pause noch vorne, unterlagen am Ende aber knapp mit 27:31 und bescherte dem Schlusslicht nach drei Niederlagen das erste Erfolgserlebnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

